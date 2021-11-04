На территории бывшего аэропорта «Центральный» в Саратове планируется масштабная застройка. Об этом сообщил председатель правительства области Роман Бусаргин.

На территории общей площади 221,9 га планируют простроить дома малой и средней этажности. По словам чиновника, это позволит создать комфортную среду с современными городскими кварталами, деловыми центрами, социально значимыми объектами и общественными пространствами.

Также в новом микрорайоне создадут новую дорожную инфраструктуру с автомобильными дорогами и трамвайными линиями.