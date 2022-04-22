В отношении бывшего главы одного из муниципальных районов Саратовской области возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

С февраля по декабрь 2020 года глава одного из районов заключил от имени муниципального образования, в обход законных конкурсных процедур, контракты на составление проектно-сметной документации в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» с представителем юридического лица, состоящего с ним в приятельских отношениях. Тем самым глава района нарушил права и законные интересы иных участников электронных аукционов, а также интересы муниципального образования, которое могло рассчитывать на снижение максимальной цены контракта, в случае проведения электронного аукциона. Общая сумма контрактов составила более семи миллионов рублей.

Кроме того, в феврале прошлого года, тот же глава указал членам единой закупочной комиссии администрации отклонить заявки иных участников аукциона на заключение муниципального контракта стоимостью более 70 млн рублей по возведению объекта капитального строительства для обеспечения победы юридического лица, представляемого его приятелем.

— При этом глава района знал, что указанный аукцион выиграла иная организация, предложившая лучшую цену контракта ниже начальной более чем на 6 млн. В результате выполнения членами комиссии незаконных указаний главы, последних оштрафовал УФАС по Саратовской области на сумму 90 тысяч рублей. Впоследствии, с целью оплаты членами комиссии административных штрафов, злоумышленник необоснованно премировал вышеуказанных лиц на сумму свыше 100 тысяч рублей, — добавили в ведомстве.

Преступную деятельность главы района выявили сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Саратовской области и прокуратура Саратовской области. Расследование продолжается.

Согласно неподтвержденной информации, в уголовном деле фигурирует бывший глава Петровского района Саратовской области Денис Фадеев.