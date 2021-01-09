Бывший митрополит Саратовский и Вольский Лонгин рассказал о том, что выписался из больницы после лечения от коронавируса

Напомним, он сообщил о своем заражении 17 декабря.

—Низко кланяюсь и благодарю всех, кто в эти дни молился о моем здравии: это духовенство и верующий народ Симбирской и Саратовской митрополий и множество моих друзей из самых разных мест. Все это время я чувствовал Вашу молитвенную поддержку. Пусть Господь хранит всех нас в здравии и благополучии, — отметил он.

Священнослужитель отметил, что впереди его ждет реабилитация.

Напомним, сейчас он является митрополитом Симбирским и Новоспасским.