Раскрыто дело о коррупции в саратовской полиции. Об этом сообщили на сегодняшней пресс-конференции в Волжском следственном отделе Саратова.

Бывший сотрудник органов работал в 2016 году в центральном аппарате УМВД области, он пообещал знакомому решить проблему с возбуждением уголовного дела. Тот устроил ДТП, в котором погибли двое человек. Нужно было отдать всего три миллиона рублей, чтобы избежать наказания.

Доверчивый гражданин все так и сделал, но все равно попал в тюрьму. Правоохранитель лишь развел руками — по всей видимости, кто-то кого-то не понял.

Тот отбыл срок, вышел и направил заявление в УФСБ.

Ситуацию подняли, были трудности с переписками — ведь данные хранятся за последние три года. Расследование начали в 2019 году, то есть захватить удалось только часть их.

После этого было подготовлено дело для направления в суд, злоумышленник отрицал вину, но все равно получил четыре года общего режима.