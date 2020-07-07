В отношении бывшего сотрудники автодорожного надзора по Саратовской области возбуждено еще два уголовных дела за взятки. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия 31 января 2020 года он остановил автобус Mercedes в Татищевском районе, который перевозил пассажиров без лицензии. За молчание об этом мужчина потребовал у предпринимателя, которому принадлежал транспорт, 15 тысяч рублей и получил их.

С 14 по 20 марта на Привокзальной площади сотрудник остановил рейсовый автобус. Нарушение в сфере перевозок пассажиров и багажа прошло мимо его глаз за 12 тысяч рублей. Их перечислил директор общества с ограниченной ответственностью.

Противоправную деятельность нарушителя выявили сотрудники ФСБ и полиции.

Ранее на инспектора составляли три дела по этой же статье. Все объединили в одно производство.

Расследование набирает ход.