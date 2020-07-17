Следственным отделом по городу Балаково возбуждено уголовное дело в отношении бывшего сотрудника ДПС по получению взятки, совершенного с вымогательством, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

На данный момент известно, что утром 10 октября 2018 года сотрудник ДПС стоял на посту автотрассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке дороги Хвалынского района Саратовской области. В процессе несения службы он остановил грузовой автомобиль и солгал водителю, что тот находится в состоянии алкогольного опьянения. Он произвел отбор пробы выдыхаемого водителем воздуха и солгал об истинных результатах измерения.

Сотрудник ДПС потребовал взятку у мужчины в размере 25 тысяч рублей, угрожая лишением прав. Водитель был вынужден согласиться и передал взятку через посредника, отправив ему на банковский счет 25 тысяч рублей. Только после этого мужчина получил обратно права.

— Факт противоправной деятельности выявлен сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области. Сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области.

Своей вины в инкриминируемом деянии бывший сотрудник ДПС не признал. Сейчас он заключен под стражу, а расследование уголовного дела продолжается.