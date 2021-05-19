Бывший сотрудник налоговой инспекции из Саратова ответит за получение взяток на общую сумму в 189 тысяч рублей. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия с июля 2020 по 19 февраля 2021 года государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС России по Саратовской области получил от гражданина 40 тысяч рублей. Деньги предназначались за незаконную помощь в переходе с одной системы налогообложения на другую. Это позволяло снизить сумму отчислений.

С января 2019 по март 2020 года он получил от другого человека 27 тысяч рублей за эти же действия и плюсом отсутствие налогового контроля.

С ноября 2019 по январь 2021 года злоумышленник взял еще у одного гражданина 89,216 тысячи рублей за содействие в переходе на патентную систему налогообложения.

С мая по декабрь 2020 года еще один человек отдал ему 33 тысячи рублей за подготовку и оформление документов для получения патента на применение патентной системы налогообложения и ведения налоговой документации и отчетности.

Противоправные действия выявили силовики. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.