Бывший сотрудник коммерческой организации оплатил корпоративной картой бензин на сумму более 50 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Саратову.

Представитель коммерческой организации рассказал, что с 3 декабря прошлого года по 29 марта этого года бывший сотрудник пользовался корпоративной топливной картой и купил бензина на различных АЗС на общую сумму 53,6 тысяч рублей.

В отдел полиции доставили 62-летнего саратовца. Он признался в содеянном и возместил ущерб организации.

В настоящее время с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.