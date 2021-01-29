Суд признал 23-летнего саратовца виновным в нарушении тайны телефонных переговоров. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, с июля по декабрь 2019 года парень работал в одном из салонов сотовой связи, он смотрел входящие и исходящие вызовы 23 человек без их согласия и разрешения суда.

Парень загрузил себе эти данные для личных целей.

Нарушителя выявили сотрудники УФСБ.

Еще до начала следствия злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело в отношении него направили для рассмотрения в суд.

Напомним, ранее его обвиняли по аналогичной статье, суд назначал наказание в виде штрафа в 60 тысяч рублей.