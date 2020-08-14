Суд признал бывшего сотрудника ИК-10 в Саратовской области в получении двух взяток. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что 15 сентября 2019 года ему на карту пришло 10 тысяч рублей от знакомой осужденного. За эту сумму мужчина передал заключенному два мобильных телефона, сим-карты, батареи и зарядки к ним.

Утром 17 апреля 2020 года гражданин получил от нее же 10 тыс. рублей. 19 апреля около 00:20 мужчина снова понес четыре телефона с комплектующими в колонию, но его действия пресекли.

Еще до окончания следствия мужчина признал свою вину и раскаялся. Его оштрафовали на 35 тыс. рублей.