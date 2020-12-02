Расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ФКУ исправительной колонии №17 в Саратовской области завершено. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия в августе 2020 года он получил от осужденного две тысячи рублей. Деньги на банковскую карту были отправлены за передачу двух бутылок коньяка и отсутствие досмотра.

Обвиняемый полностью признал свою вину.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.