Сотрудниками ГУ МВД по Саратовской области был пойман 33-летний вор, совершивший восемь эпизодов краж.

Житель Заводского района, некогда бывший строителем, решил строить свою карьеру в криминальной сфере. За время активной деятельности ему удалось «обчистить» восемь гаражей, которые он взламывал по одному образцу – проламывал стену или крышу.

Из гаражей он выносил инструменты, покрышки и прочие предметы. Ущерб от самой крупной его кражи оценивается в 100 тысяч рублей.

Теперь в отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело.