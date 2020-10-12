Бывшего заключенного из Саратова взяли под стражу за убийство 42-летнего приятеля. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По данным следствия, вечером 17 сентября в квартире дома на Огородной улице погибший пил спиртное с 38-летним гостем . Оба приятеля раньше сидели в тюрьме, старший упрекнул младшего в том, что тот вышел условно-досрочно, хотя тот отбыл срок полностью.

Вспыхнул конфликт, гость несколько раз стукнул оппонента, а потом они помирились и легли спать.

На следующий день приятель ушел домой, а потом позвонил сожительнице друга и спросил, почему до того нельзя дозвониться. Выяснилось, что абонент мертв. Согласно судебно-медицинскому исследованию, причиной его смерти стала тупая травма груди и живота с переломами ребер и повреждением внутренних органов, его тело обнаружили 19 сентября.

Мужчина понял, что он мог стать причиной этого и ушел из дома, чтобы скрыться от полиции. Через несколько дней он пришел с повинной в отдел и во всем раскаялся.

Гражданину предъявили обвинение, он раскаялся в содеянном. Расследование продолжается.