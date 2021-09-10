Суд вынес приговор бывшему заместителю главного врача больницы в Саратове. Она признана виновной в получении взятки и превышении должностных полномочий.

С сентября 2017 по ноябрь 2020 зам главврача по хозяйственным вопросам больницы Татищевского района получила от директора организации взятку в размере 146,7 тысяч рулей. Компания должна была поставить в больницу запчасти для автомобилей.

За эти деньги она должна была изменить условия контрактов, то есть освободить контрагента от обязательств по организации доставки запчастей и возложении этой функции на водителей больницы.

Кроме того, заместитель незаконно потребовала и получила от семи подчиненных ей сотрудников часть начисленных им выплат. Общая сумма незаконно полученных ею денежных средств составила 860 тысяч рублей.

Женщина признала вину и раскаялась в содеянном.

Суд вынес ей приговор в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года с лишением права занимать руководящие должности на срок три года.