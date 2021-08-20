Бывшую главу госслужбы и кадров Саратовстата Ларису Аксамитину осудили за мошенничество, об этом 19 августа сообщил районный суд Фрунзенского района.

Используя служебное положение, госслужащая похитила у своей подчиненной 17 тысяч рублей в период с сентября по октябрь 2016 года. С декабря того же года по август 2019 она похитила 148 тысяч рублей у другой сотрудницы.

Подсудимая полностью возместила ущерб, нанесенный сотрудникам. Ей был назначен штраф в 300 тысяч рублей. Она не признала своей вины.