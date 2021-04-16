Бюджет Саратова за 2020 год исполнен с профицитом в 137 миллионов рублей. Об этом сообщили на публичных слушаниях.

Такую информацию дал председатель комитета по финансам администрации города Александр Струков.

За 2020 год доход областного центра составил 22 миллиарда 123 миллиона рублей, а расходы — 21 миллиард 985 миллионов рублей.

Основная часть его состоит из налога на доходы физлиц — свыше пяти миллиардов рублей. Налог на имущество физлиц составил 576,9 миллиона рублей, а поступления от штрафов снизились на 47,9 процента.

Отметим, что на бесперебойную работу электротранспорта направлено 560 миллионов рублей. Еще 330 миллионов — на проект строительства скоростного трамвая.