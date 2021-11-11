Сегодня, 11 ноября, в Саратове провели публичные слушанья по бюджету на 2022-2024 годы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Бюджет города предложили сделать бездефицитным. В 2022 году – 17,8 млрд, через год – 18,2 млрд, а в 2024 году – 18,8 млрд рублей. Также на весь трехлетний период сохранена социальная направленность бюджетных расходов. На социальную сферу предлагается направить более 66%.

Также предлагается направить деньги на реализацию муниципальных программ — ремонт дорог и тротуаров, содержание школ и детских садов.

Проект бюджета города на 2022-2024 годы был поддержан большинством.