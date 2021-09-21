Бюджет Саратовской области на текущий год планируют увеличить на 3,041 млрд рублей. Региональное министерство финансов сообщает, что соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в облдуму.

Корректировка бюджета связана с выделением губернии средств из федерального бюджета и ПФР, а также дополнительными поступлениями по налоговым и неналоговым доходам.

Министерство финансов уточняет, что средства будут направлены на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет, оплату отпусков и компенсаций за неиспользованные отпуска работникам бюджетной отрасли, ежемесячное денежное вознаграждение за классным руководителям в школах, закупку лекарственных препаратов и медицинских изделий, обеспечение школьников горячим питанием, текущую деятельность и материально-техническое оснащение учреждений, берегоукрепление участков Волгоградского водохранилища в Саратове и Вольске и на компенсацию затрат на пассажирские перевозки.

На финансовое обеспечение образовательной деятельности муниципальных учреждений пойдет миллиард рублей, выделенный правительством РФ на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местного бюджета.

С учетом всех изменений доходы облбюджета на текущий год составят 127 млрд руб., расходы – 140,5 млрд руб.