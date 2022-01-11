Бюджет Саратовской области оказался на миллиард больше запланированного, об этом стало известно на совещании, которое провел губернатор Валерий Радаев с зампредами и профильными министрами.

Выяснилось, что профицит бюджета Саратовской области в 2021 году составил около миллиарда рублей. Благодаря налогам и другим источникам удалось получить в бюджет на 16,8 миллиарда рублей больше, чем планировалось.

На 2022 год Саратовской области выделили 43,5 миллиарда рублей на реализацию национальных проектов и госпрограмм.

Планируется отремонтировать набережные в Саратове и Вольске, восемь медучреждений, и пять образовательных, девять объектов культуры, 12 дорог и другие важные точки.