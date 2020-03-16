В облдуме рассмотрят поправки в закон об областном бюджете. Информация об этом появилась на сайте правительства.

Планируется увеличение бюджета на 146 миллионов рублей за счет федеральных средств. Благодаря этому 268 миллионов будет направлено на возмещение убытков дольщиков, 200 — на укрепление береговой линии.

Еще 50 миллионов планируют направить на разработку документации на реконструкцию госпиталя для ветеранов, и такую же сумму — на обеспечение жильем медработников.

На реконструкцию Театра драмы и оперного театра будет выделено 54,5 миллиона, а на строительство комплекса для детской цирковой студии «Арт-Алле» в Марксе – 30 миллионов рублей.

Еще четыре миллиона уйдет на возведение приюта для животных в Заводском районе.