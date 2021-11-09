Бюджет Территориального фонда медицинского страхования Саратовской области вырос на 2,035 миллиарда рублей. Это было озвучено на сегодняшнем заседании рабочей группы комитета по социальной политике регионального парламента.

На лечение больных коронавирусом из межбюджетных трансферов выделено свыше 438 миллионов рублей, финансирование медорганизаций при угрозе распространения covid-19 — свыше 704 миллиона, а на оказание помощи зараженным по территриальным программам обязательного медицинского страхования — 1,2 миллиарда рублей.

Общая сумма по доходам составляет 34,6 миллиарда рублей, расходы — 34,8 миллиарда.