Саратовский регоператор АО «Ситиматик» активно продвигает систему электронного взаимодействия с контрагентами и потребителями. Благодаря системе электронного документооборота (ЭДО) юридические лица и предприниматели получают счета и акты посредством систем «СБИС» и «Диадок» без ожидания по традиционной почте в день формирования документов. За последнюю неделю 130 школ и 144 детских сада из Вольского, Энгельсского, Марксовского, Балаковского и Пугачевского районов организовали обмен документами с регоператором с квалифицированной электронной подписью.

—Мы продвигаем системы электронного документооборота и взаимодействия как приоритетные. Это позволяет экономить время и ресурсы. Отрадно, что районные школы и детсады активно подключаются к системе ЭДО. При этом бюджетные учреждения Саратова находятся в отстающих в данном вопросе, хотя в областном центре проблем со стабильным интернетом точно нет. Мы надеемся, что бюджетные учреждения области и Саратова воспользуются современным подходом к документообороту, что особенно актуально в рамках цифровизации и эпидемиологической обстановки, — рассказал директор регоператора Михаил Андреев.

Отметим, что развитие систем цифрового взаимодействия позволяет снизить негативное взаимодействие на окружающую среду, что соответствует международным принципам устойчивого развития (ESG). Использование электронного документооборота с Саратовским регоператором АО «Ситиматик» позволит сохранить более 8 тонн бумаги, 1200 кубометров воды и 3800 кВт/ электроэнергии в год.