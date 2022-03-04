Саратовский филиал АО «Ситиматик» приглашает бюджетные и коммерческие организации перейти на электронный документооборот. Уже существует возможность дистанционного обмена документа через системы «СБИС» и «Диадок». Первым, кто откликнулся на предложение, в этом году стало МУК «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Ленинского района Саратова. Теперь все 116 школьных и дошкольных учреждений района ежемесячно получают счета, уведомления, дополнительные соглашения и акты выполненных работ без очереди и в день формирования документов.

«Система электронного документооборота позволила нам сэкономить на офисных расходах, автоматизировать отчетность, освободить сотрудников для решения более важных задач, а также свела риск утери документов к нулю. Еще немаловажным такой формат работы стал в нынешней эпидемиологической ситуации», — оценила нововведение директор МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования» Ленинского района Елена Мирошникова.

«Безбумажные бизнес-процессы — это не только надёжный и быстрый способ взаимодействия, но еще и экологичный. Использование электронного документооборота с регоператором позволит сохранить более 8 тонн бумаги в год, а это, как мы знаем, целый лес! Мы надеемся, что другие бюджетные учреждения и представители бизнеса Саратовской области воспользуются современным подходом к документообороту», — рассказал директор Саратовского филиала АО «Ситиматик Михаил Андреев.

Отметим, что развитие систем цифрового взаимодействия позволяет снизить негативное взаимодействие на окружающую среду, что соответствует международным принципам устойчивого развития (ESG). Для подключения к системам электронного документооборота представителям учреждений и организаций необходимо обратиться в контакт-центр филиала по тел.: 8 (8452) 25-64-90.