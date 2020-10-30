По поручению uубернатора Валерия Радаева организован call-центр по медицинским вопросам, связанным с пневмонией и коронавирусной инфекцией, который будет находиться на ежедневной связи с жителями Саратовской области.

Напомним, главой региона 28 октября было дано поручение создать колл-центр для информирования населения по медицинским вопросам. В том числе по оказанию помощи в вызове врача на дом, консультации по амбулаторному лечению и другое.

К работе в call-центре привлечены специалисты здравоохранения, волонтеры: студенты СГМУ, интерны, ординаторы. На базе медуниверситета оборудовано 30 рабочих мест.

Звонки будут приниматься с 9:00 до 18:00 по многоканальному телефону: +7-845-224-54-00.