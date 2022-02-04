В отдел полиции обратился 41-летний мужчина, который попал в больницу после конфликта с соседом-пенсионером.

Гражданин исполосовал его ножом за «хамство» в отношении своей супруги.

Подозреваемого доставили в полицию, на него завели уголовное дело.