Домой Рубрики Новости Саратова Cаратовец изрезал защищавшего жену соседа РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Cаратовец изрезал защищавшего жену соседа По Новости Саратова - 04.02.2022 70 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В отдел полиции обратился 41-летний мужчина, который попал в больницу после конфликта с соседом-пенсионером. Гражданин исполосовал его ножом за «хамство» в отношении своей супруги. Подозреваемого доставили в полицию, на него завели уголовное дело. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцев приглашают на традиционные ярмарки выходного дня На место рухнувшего дома в Саратове поедет муниципальный контроль Приюты для бездомных животных получат гранты Правительства Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцев приглашают на традиционные ярмарки выходного дня Новости Саратова - 04.02.2022 0 Завтра, 5 февраля, на Театральной площади Саратова пройдет «ярмарка выходного дня». Об этом сообщает минсельхоз Саратовской области. Саратовцы смогут приобрести мясо и молочные продукты,... «Стартап как диплом»: Сбер и Президентская академия организуют совместную программу по... 04.02.2022 Перепелицина: Группы продлённого дня чрезвычайно популярны 04.02.2022 На место рухнувшего дома в Саратове поедет муниципальный контроль 04.02.2022 Приюты для бездомных животных получат гранты Правительства Саратовской области 04.02.2022