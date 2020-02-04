В Саратове вновь работает штрафстоянка. Об этом сообщает корреспондент информационного портала «Новости Саратова».

Стоянка на Симбирской, 36 может вместить около 70 автомобилей. Эвакуация авто на стоянку стоит 2,149 тысячи рублей, а час стоянки там — 39,8 рубля. Ежедневно в городе работает до семи эвакуаторов. В среднем в день привозят на хранение три автомобиля.

По словам заместителя регионального минтранса Ивана Казаченко, в течение прошлого года в Саратове автомобили не эвакуировали. В результате этого стоимость забора машин опустилась до нуля. С 17 января система эвакуации января вновь начала работать.

Оплатить услуги эвакуации и штрафстоянки можно наличными и по карте.

В случае долгого хранения машины, сотрудники штрафстоянки обращаются в ГИБДД для установления владельца авто.