В Саратове в ТЦ «Оранжевый» сработала пожарная сигнализация, сообщили информационному порталу «Новости Саратова» в пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Сегодня, 8 ноября, около 13:00 дня в торговом центре сработала пожарная сигнализация. По прибытию пожарные подразделения обнаружили короткое замыкание электропроводки, за которым не последовало возгорания.

Всех работников ТЦ и посетителей, всего около 150 человек, в том числе 15 детей, эвакуировали до прибытия пожарных. За медицинской помощью никто не обращался.

На месте работает инспектор пожарного надзора для выяснения причин и обстоятельств случившегося.