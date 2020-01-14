В пресс-центре «Комсомольской правды» председатель комитета по туризму Виктория Бородянская рассказала об итогах туристического направления минувших новогодних праздников в Саратовской области.

Со слов Бородянской, почти 500 субъектов области оказывали услуги в новогодние праздники. Специально в это время

Праздничный тур-период начался 29 декабря и длился по 8 января. За это время почти 180 тысяч человек воспользовались различными турами и программами. В праздничных мероприятиях участвовали еще 61 тысяча.

Председатель комитета отметила, что у саратовцев вырос интерес к конным клубам. В каникулы их посетили почти три тысячи человек.

Среди российских направлений популярностью пользовались Москва, Санкт-Петербург, Казань и Саранск. За границу чаще всего летали в ОАЭ, Тайланд, Вьетнам, Чехию и Турцию.