Согласно статистике, за девять месяцев 2020 года в Энгельсском районе выявлено 259 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, что на 7,8 процента больше показателя за этот же период в прошлом году. Об этом сообщили в надзорном ведомстве региона.

В основном уголовные дела связаны именно с продажей запрещенных веществ, таковых 188.

В суд направлено 41 дело на 53 человека. В основном подозреваемые это наркоманы.

19 граждан взяли под стражу, пятерых под домашний арест.