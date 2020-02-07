В 2019 году в сети общедоступного Wi-Fi телеком-оператора «Дом.ru» зарегистрировано 51 млн подключений. За год почти 15 млн уникальных пользователей потребили порядка 12 430 тысяч терабайт трафика (сопоставимо с онлайн-просмотром 9,1 млн.

Чаще всего сетью DOM.RU Wi-Fi пользовались жители Санкт-Петербурга (более 5 млн подключений), Перми (4 млн), Нижнего Новгорода (3 млн), Набережных Челнов, Екатеринбурга, Кирова, Волгограда и Оренбурга (более 2 млн). В Саратове зафиксировано Самыми активными днями стали пятница, четверг и среда с 14 до 16 часов. Более 90% пользователей выходили в Сеть со смартфонов и мобильных телефонов, 7% – с планшетов, 2% — с ноутбуков. Топ-5 брендов мобильных устройств возглавляет Apple и Samsung (по 23%), Huawei (17%), Xiaomi (6%), Meizu (2%). Лидером рейтинга операционных систем стал Android (71%), на 2-м месте iOS (22%), на 3-м – Windows (6%). Каждое четвертое подключение пользователей приходилось на заведения сферы услуг, каждое пятое на заведения общественного питания (кафе, бары, рестораны), каждое четырнадцатое – на бюджетные Скорость доступа к сети DOM.RU Wi-Fi при гостевом входе составляет до 100 Мбит/c и зависит от количества одновременно подключившихся пользователей, пропускной способности канала и технических характеристик пользовательских устройств.

Системно увеличивая Wi-Fi покрытие, «Дом.ru» в прошлом году организовал беспроводной доступ в сеть в 3,7 тысячах новых точек. Сеть оператора насчитывает более 20 тысяч хот-спотов – это одна из масштабных сетей общедоступного Wi-Fi России. В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах Садового кольца, в Санкт-Петербурге – в исторической части города, где находятся Зимний дворец, Петропавловская крепость, Казанский собор.

— Мы видим, что растет потребление контента с мобильных платформ. Люди хотят смотреть фильмы, сериалы и передачи, обмениваться разным контентом в мессенджерах не теряя времени в кафе, клубе, в пути. Бесплатный беспроводный интернет в транспорте, общественных местах и заведениях – это общеевропейская тенденция. Согласно опросу Ipsos Comcon, россияне стали проводить в общественном транспорте более шести часов в неделю. Популярность услуги растет. В 2019 году такой сервис появился в Перми, Туле, Липецке, Волгограде, на очереди – Рязань и Нижний Новгород. Теперь пассажиры проводят время в пути с комфортом, – комментирует Григорий Южаков, руководитель проекта Wi-Fi АО «ЭР- Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»).

АО «ЭР-Телеком Холдинг»— ведущая российская телекоммуникационная компания, предоставляющая услуги широкополосного доступа в Интернет, телефонии, цифрового ТВ, доступа к сетям Wi-Fi, VPN, LoRaWAN, видеонаблюдения и комплексных решений на базе технологий промышленного интернета вещей (IoT). Оператор входит в ТОП-10 крупнейших телеком-компаний России. По данным независимых аналитиков, по количеству обслуживаемых клиентов, компания занимает 2-е место среди национальных интернет- провайдеров и 3-е среди операторов платного ТВ, по итогам 3 квартала 2018, по данным ТМТ Консалтинг. Покрывая 2/3 территории Российской Федерации, она обслуживает более 13 млн. домохозяйств.