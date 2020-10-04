В Саратове без воды осталось несколько домов и поселок в Ленинском районе, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Из-за работ от водоснабжения отключены дома №9 и 11 на улице Батавина. Также до 20:00 отключен от воды поселок Дачный.