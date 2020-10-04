Домой Рубрики Новости Саратова Часть домов в Ленинском районе осталась без воды до вечера РубрикиНовости Саратова Часть домов в Ленинском районе осталась без воды до вечера По Новости Саратова - 04.10.2020 128 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber В Саратове без воды осталось несколько домов и поселок в Ленинском районе, сообщает пресс-служба ООО «КВС». Из-за работ от водоснабжения отключены дома №9 и 11 на улице Батавина. Также до 20:00 отключен от воды поселок Дачный. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Сельчанина жестоко избили в Саратове Коронавирус. Еще два пенсионера стали жертвами covid-19 Туристы из Саратова вернули деньги за сорвавшуюся из-за covid-19 поездку ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Сельчанина жестоко избили в Саратове Новости Саратова - 04.10.2020 0 Полицейские задержали подозреваемого в жестоком избиении сельчанина в Ленинском районе Саратова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. Ночью 3 октября в больницу с ушибом головного... Часть домов в Ленинском районе осталась без воды до вечера 04.10.2020 Коронавирус. Еще два пенсионера стали жертвами covid-19 04.10.2020 Туристы из Саратова вернули деньги за сорвавшуюся из-за covid-19 поездку 04.10.2020 Масштабный пожар произошел вчера в Саратове 04.10.2020