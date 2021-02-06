Из-за аварии на водопроводе на Большой Горной часть улиц останется без воды, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Воду отключили в домах в «квадрате» Большая Горная — Соколовая и Мясницкая – Октябрьская. Воду обещают дать в 6:00 завтрашнего дня.