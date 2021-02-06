Домой Рубрики Новости Саратова Часть домов в центре Саратова останется без воды до завтрашнего утра РубрикиНовости Саратова Часть домов в центре Саратова останется без воды до завтрашнего утра По Новости Саратова - 06.02.2021 36 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Из-за аварии на водопроводе на Большой Горной часть улиц останется без воды, сообщает пресс-служба ООО «КВС». Воду отключили в домах в «квадрате» Большая Горная — Соколовая и Мясницкая – Октябрьская. Воду обещают дать в 6:00 завтрашнего дня. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области в минувшие сутки выявлен 241 новый случай коронавируса Женщина попала в больницу после столкновения трактора и такси в Энгельсе Мужчина умер на крыльце МФЦ в Кировском районе Саратова ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Часть домов в центре Саратова останется без воды до завтрашнего утра Новости Саратова - 06.02.2021 0 Из-за аварии на водопроводе на Большой Горной часть улиц останется без воды, сообщает пресс-служба ООО «КВС». Воду отключили в домах в «квадрате» Большая Горная -... В Саратовской области в минувшие сутки выявлен 241 новый случай коронавируса 06.02.2021 Женщина попала в больницу после столкновения трактора и такси в Энгельсе 06.02.2021 Мужчина умер на крыльце МФЦ в Кировском районе Саратова 06.02.2021 Полиция поймала таксиста без маски и нарушившего правила парковки водителя автобуса... 05.02.2021