Вчера в микрорайоне Лентка в Энгельсе Саратовской области из-аварии было отключено отопление, сообщил в социальных сетях глава района Алексей Стрельников.

Котельная отключилась из-за скачка напряжения.

— При проведении проверки оборудования специалисты установили, что произошло выгорание элемента электрической системы оборудования. Сотрудники теплоснабжающей компании заменили оборудование, вышедшее из строя, но при повторном запуске произошло срабатывание системы автоматической аварийной безопасности, что не позволило своевременно произвести запуск котла.

Повторный запуск котлового оборудования был произведен в 00:40 минут, — пишет Стрельников.

Сейчас, по его словам, котельная работает в плановом режиме.