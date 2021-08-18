Сегодня, 18 августа, из-за ремонта на водопроводе на некоторых улицах Саратова нет воды. Об этом сообщает ОО «КВС».

Примерно до 18:00 остановлена подача холодной воды улицам Пристанская, 1-й Магнитный проезд 4 и 4А.