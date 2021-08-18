Домой Рубрики Новости Саратова Часть Кировского района Саратова осталась без воды до вечера РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Часть Кировского района Саратова осталась без воды до вечера По Новости Саратова - 18.08.2021 39 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 18 августа, из-за ремонта на водопроводе на некоторых улицах Саратова нет воды. Об этом сообщает ОО «КВС». Примерно до 18:00 остановлена подача холодной воды улицам Пристанская, 1-й Магнитный проезд 4 и 4А. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА В Саратовской области коронавирусом заболели 249 человек На постройку нового корпуса консерватории в Саратове потребуется 120 млн рублей В Саратове загорелся нежилой дом ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ В Саратовской области коронавирусом заболели 249 человек Новости Саратова - 18.08.2021 0 В среду, 18 августа, в Саратовской области зарегистрировано 249 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперштаб. В Саратове заболело 94 человека. В Энгельсском районе – 30... На постройку нового корпуса консерватории в Саратове потребуется 120 млн рублей 18.08.2021 Часть Кировского района Саратова осталась без воды до вечера 18.08.2021 В Саратове загорелся нежилой дом 18.08.2021 Усилятся меры экологической безопасности на предприятии, ответственном за выбросы извести в... 18.08.2021