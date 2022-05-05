Сегодня, 5 мая, часть домов в Ленинском и Заводском районах Саратова осталась без воды из-за аварии на городском водопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе ОО «КВС».

Для ремонта водопровода на Хомяковой, 7 ограничено холодное водоснабжение абонентов в границах улиц: Азина — Новокрекингская — Хомяковой — Новокрекингский пр. Планируемое время окончания работ — 18:00.

Для ремонта водопровода на 1-й Мало-Поливановский тупик, 39 ограничено холодное водоснабжение домов в частном секторе по Мало-Поливановскому тупику. Воду обещают вернуть до 20:00