Домой Горячая линия ЖКХ Часть Ленинского района Саратова осталась без воды Горячая линия ЖКХРубрикиНовости Саратова Часть Ленинского района Саратова осталась без воды По Новости Саратова - 15.08.2020 85 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 15 августа, в Ленинском районе Саратова до 18:00 отключили воду, сообщает пресс-служба ООО «КВС». Из ремонта на городском водопроводе без водоснабжения остались жители поселка Дачный и домов № 69,71,73 по проспекту 50 лет Октября. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Гопник избил и ограбил молодого парня в Саратове Панков рассказал, кому выгодно банкротство «Саратовгорэлектротранса» Летевший из Саратовской области в Башкирию самолет аварийно сел на поле рядом с Уфой ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Гопник избил и ограбил молодого парня в Саратове Новости Саратова - 15.08.2020 0 Молодой житель Саратова стал жертвой грабежа в Заводском районе, сообщает пресс-служба регионального управления внутренних дел. Еще 16 мая в полицию обратился 19-летний парень, который рассказал,... Панков рассказал, кому выгодно банкротство «Саратовгорэлектротранса» 15.08.2020 Летевший из Саратовской области в Башкирию самолет аварийно сел на поле... 15.08.2020 Мужчину в серых штанах разыскивают неделю в Энгельсе 15.08.2020 Часть Ленинского района Саратова осталась без воды 15.08.2020