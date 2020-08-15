Сегодня, 15 августа, в Ленинском районе Саратова до 18:00 отключили воду, сообщает пресс-служба ООО «КВС».

Из ремонта на городском водопроводе без водоснабжения остались жители поселка Дачный и домов № 69,71,73 по проспекту 50 лет Октября.