Сегодня, 18 октября, из-за ремонта на водопроводе часть поселка осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС».

До 20:00 не будет воды на 2-м проезде Пугачевского поселка от Навашина до Геофизической улицы.