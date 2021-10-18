Домой Рубрики Новости Саратова Часть поселка Пугачевский в Саратове осталась без воды до вечера РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Часть поселка Пугачевский в Саратове осталась без воды до вечера По Новости Саратова - 18.10.2021 79 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 18 октября, из-за ремонта на водопроводе часть поселка осталась без воды до вечера. Об этом сообщает пресс-служба ОО «КВС». До 20:00 не будет воды на 2-м проезде Пугачевского поселка от Навашина до Геофизической улицы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовчанка украла телефон соседа во время совместного застолья Граффити «Лицо времени» на Волжской в Саратове стало одним из лидеров Фестиваля стрит-арта «Форм Art» Руководитель бюджетной организации незаконно устроил себя на должность программиста в Саратовской области ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовчанка украла телефон соседа во время совместного застолья Новости Саратова - 18.10.2021 0 В Саратове в полицию обратился житель микрорайона 6-й квартал. Мужчина рассказал, что из его квартиры похитили сотовый телефон стоимостью 12500 рублей. Об этом сообщает... Граффити «Лицо времени» на Волжской в Саратове стало одним из лидеров Фестиваля... 18.10.2021 Руководитель бюджетной организации незаконно устроил себя на должность программиста в Саратовской... 18.10.2021 Пьяный саратовец из ревности угрожал убийством своей возлюбленной 18.10.2021 Полиция задержала двух варивших коноплю жителей Саратовской области 18.10.2021