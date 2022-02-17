В четверг 17 февраля поселок Юбилейный Ленинского района Саратова остался без холодной воды.

Как сообщили в ООО «КВС», для проведения работ на городском водопроводе в Поливановке, по 2-му Ровенскому проезду, 30, отключили ХВС проживающим по следующим адресам: 1-3 Спортивных проездов, 1-3 Ровенских проездов, улиц Виноградная, Автобусная (от Родниковой до Мостовой), Мостовая (от Спортивной до Виноградной), Ровенская (от Спортивной до Виноградной), Большая Поливановская (от Спортивной до Виноградной).

Холодное водоснабжение планируется восстановить к 18.00 текущих суток.