Председатель ГД Вячеслав Володин на встрече с жителями Самойловского района выступил с предложением о передаче десяти процентов от объема дорожного фонда на дороги внутри поселков.

По поручению губернатора Саратовской области Валерия Радаева в регионе организована рабочая группа, которая готовит инициативу на передачу части транспортного налога на ремонт дорог, находящихся на сельской территории. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал председатель правительства Роман Бусаргин.

— Планируется выделение целевых межбюджетных трансфертов сельским населенным пунктам на ремонт дорог в границах населенного пункта. При этом важно, чтобы расчет объема трансферта определялся не по протяженности дорог, а по количеству жителей, — написал он.

Чиновник считает такой подход наиболее справедливым. Министерству транспорта и дорожного хозяйства нужно заключить соглашения с муниципальными образованиями до 15 февраля, а потом можно будет реализовывать средства уже в следующем году.