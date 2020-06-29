Сегодня, 29 июня, ориентировочно до 20:00 отключат холодное водоснабжение в Кировском районе Саратова, сообщает концессия водоснабжения города.

Для проведения ремонтных работ приостановят подачу холодной воды в дома на улицах Менякина, 2, 4, 8; Исаева, 3, 5, 7, 9, 9А, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 32, 42, 42А, 44, 44А, 46А, 49А; Радужная, 18; Братьев Никитиных, 12, 14А, 14, 16, 16А, 18; Воскресенская, 48, 50; Газовая, 24; Скоморохова, 21, 23; Хрустальная, 55А, 55Б, 55В, 55Г, 55Д, 55Е, 55И, 68А, 68Б, 68В, 68Д, 68Е; Самойловская, 55, 57, 59; 1-й проезд Скоморохова, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 28, 28Б; Большая Долинная, 53; 3-й Овсяной проезд, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; 2-й Овсяной проезд, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; 1-й Овсяной проезд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; Усть-Курдюмская, 11Е, 12, 14, 49А; Абрикосовая, 27, Молодежная, 2А, 4А, 24, 31; Муленкова, 3/1; Апрельская, 8, поселки Зональный и Иволгино.

А также в частном секторе, это коснется домов на улицах Покровская; Красногорская: от Братьев Никитиных до Исаева; Автомобильная: от Братьев Никитиных до Муленкова; Братьев Никитиных; Уютная; 1-й Турковский проезд; Самойловская: от Исаева до Турковской; Хрустальная; Турковская: от 1-ого Турковского проезда до Автомобильной; Покровская; 1-й Покровский проезд; 2-й Покровский проезд; Газовая; Скоморохова: от Муленкова до 1-ого Покровского проезда; 2-й Муленкова проезд; 1-й Муленкова проезд; 1-й Исаева проезд; Красная; Радужная; Защитников Отечества: от Исаева до Скоморохова; Муленкова: от Исаева до Автомобильной; Прохладная; Сиреневая; Возрождения; Троицкий поезд; Троицкая; Сорочинский проезд; Соловьиный проезд; Светлая; Сетевой проезд; Сетевая; 1-й Светлый проезд; 2-й Светлый проезд; Прохладная; Тенистая; Дмитровская; Хвойная; Прохладная; Ямальская; Летняя; Прохладная; Декоративная, Факельная, Нижняя Сорговая; Апрельская, Балтийска, Межевая, Тенистая, Хвойная, Ямальская, Парусная, Лучезарная, ул. Абрикосовая,ул. Малиновая,ул. Калистратова,ул. Дорожная, Фрегатная, Нижнегусельская, Молодежная, Приволжская, Салько,Институтская, Бабочкина, пос.Сосновый парк; Частный сектор в пос. Зональный: Михайловсий Тупик, 1-й Михайловский проезд, 2-й Михайловский проезд, Михайловская; СНТ «Долина-123»; СНТ «Труженник»; СНТ «Цветочный»; СНТ «Сорговик»; Частный сектор в пос. УПТК; Частный сектор в пос. Кардан; ЖСК «Клен», Челиева, 16; Жилой комплекс «Зеленая Долина»; Жилой комплекс «Образцово» ООО «Домострой-2»,пос. Зональный; ЗАО «БАТ СПБ» села Возрождение.