Сегодня, 7 мая, жители домов в Заводском районе Саратова остались без воды из-за повреждения водопровода по Санаторному проезду, 7. Об этом сообщили в пресс-службе ООО «КВС».
Для проведения ремонта ограничено холодное водоснабжение абонентов, расположенных в квадрате улиц: Ново Крекингская — Брянская — Брянский пр. — 1-й пр.Энергетиков; ул.Брянская, Брянские пр-ды, Акмолинская, Акмолинские пр-ды, Санаторные пр-ды, Больничный пр., Минская, Пр.Энтузиастов, 67, 69, пос.Князевка.
Воду обещают дать до 18:00.