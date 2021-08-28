В субботу 28 августа в Волжском районе Саратова несколько улиц остались без необходимого ресурса.

Причиной отключения, как информирует ООО «КВС», стала течь на водопроводе по адресу: улица Мясницкая, 140.

В итоге без воды остались жители 3-го и 4-го Масленниковых проездов, улицы Мясницкая (от 3-го Масленникова тупика до 2-го Мясницкого тупика) и проживающие в 1-м и 2-м Мясницких тупиках.

Ремонт проходит и возле дома № 6А на улице Саловская. Из-за этого нет водоснабжения в домах на улицах Усть-Курдюмская (дома №№ 3, 3Б, 7а, 7Б, 7г, 7д), Саловская (дома №№ 5а, 6, 8, 10, 12), Шевыревская (дома №№ 2, 6), Державинская (дом № 5), Братьев Никитиных (дома №№ 4, 4а).

Ресурсоснабжающая организация сообщает, что планирует вернуть воду людям уже сегодня к 6 часам вечера.