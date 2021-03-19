Домой Рубрики Новости Саратова Частные дома на Сызранской в Саратове остались без воды РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Частные дома на Сызранской в Саратове остались без воды По Новости Саратова - 19.03.2021 27 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 19 марта, в Саратове частные дома на Сызранской улице от Песчаной до 8-й линии остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”. Ограничения продлятся ориентировочно до 18:00, пока коммунальщики не закончат свои работы. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Комиссия по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия ОПы Саратовской области провела первое заседание Полиция прикрыла подпольное казино в Энгельсе В Саратове не будет прекращать свою работу трамвай №3 ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Комиссия по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия ОПы Саратовской области... Новости Саратова - 19.03.2021 0 Сегодня, 19 марта, комиссия по культуре, туризму и сохранению историко-культурного наследия общественной палаты Саратовской области провела первое заседание. Там обсудили избрание зампреда комиссии и ответственного... Частные дома на Сызранской в Саратове остались без воды 19.03.2021 Полиция прикрыла подпольное казино в Энгельсе 19.03.2021 В Саратове не будет прекращать свою работу трамвай №3 19.03.2021 Женщина пострадала на пожаре в десятиэтажке в Саратове 19.03.2021