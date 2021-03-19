Сегодня, 19 марта, в Саратове частные дома на Сызранской улице от Песчаной до 8-й линии остались без воды. Об этом сообщили в ООО “КВС”.

Ограничения продлятся ориентировочно до 18:00, пока коммунальщики не закончат свои работы.