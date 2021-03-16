Сегодня, 16 марта, в Саратове на улице Героев Краснодона 30 вспыхнул частный дом. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

В 10:58 три пожарных расчета выехали тушить кровлю и сарай здания на площади в 58 квадратных метров.

Возгорание ликвидировали.







