В Саратове арестовали автомобиль злостного нарушителя правил дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по Саратовской области.

Арестованная «Лада Гранта» зарегистрирована на имя 39-летней местной жительницы. Ее супруг подрабатывал частным извозом. Всего за время вождения он совершил 121 нарушение, за которое должен выплатить более 170 тысяч рублей с учетом исполнительского сбора.

Нарушителя предупредили, что в случае невыплаты штрафов, автомобиль передадут на оценку и последующую реализацию.