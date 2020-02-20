Отстреливать животных на территории населенных пунктов запрещено законом. Об этом корреспонденту информпортала «Новости Саратова» заявил начальник управления ветеринарии Алексей Частов.

На пресс-конференции был поднят вопрос об ответственном обращении с животными. С 1 января в силу вступил закон, который предполагает отлов бродящих животных и помещение их в приюты для осмотра, прививки и стерилизации. Только после этого животное можно выпускать в городскую среду.

По словам Частова, для эффективной работы закона необходимо принять дополнительные законодательные акты. Сейчас уже происходит адаптация закона и, возможно, старт отлова будет дан в ближайшее время.

Наш корреспондент поинтересовался о двойных стандартах: разрешение на отстрел лис, но запрет на те же действия по отношению к бродячим собакам.

— Это не стандарты двойные. Существует закон, который запрещает отстреливать животных в населенных пунктах. За территорией — возможно. В населенном пункте оружие могут применять только полицейские, если имеется угроза жизни человека. Однако если собака бешеная и тоже опасна для человека, то однозначно нужно применять меры. В то же время, лисы — объект охоты, а собаки, зачастую, — домашние животные, — прокомментировал Частов.