На сегодняшней пресс-конференции в «КП-Саратов» руководитель управления Россельхознадзора по Саратовской области Алексей Частов прокомментировал запрет Гонконга на ввоз местной продукции из-за птичьего гриппа.

Он отметил, что это политический ход, ведь регион вполне может обойтись без продукции страны, равно как и наоборот.

Чиновник подчеркнул, что область является вывозящей, птицу поставляют с фабрик в другие регионы.

Министр области-председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области Игорь Потапов подчеркнул, что при очагах болезней ничего нельзя вывозить за границу и в этом случае страдает регион.

Алексей Частов добавил, что если продолжения развития болезни не будет, то ситуация нормализуется быстро. Когда в 2018 году в Пензе и Евродоне были вспышки, то Саратовская область также отказывалась принимать продукцию оттуда.