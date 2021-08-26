Страховая компания «Росгосстрах жизнь» провела опрос среди родителей и определила: чего же родители подростков боятся больше всего.

Первый номер занял страх, что их дети попадут под влияние алкоголя или наркотиков. Этого боятся 13 процентов опрошенных, или каждый восьмой родитель. Каждый десятый, что его ребенок тяжело заболеет, а каждый одиннадцатый, что он пострадает от педофилов или других преступников.

Также среди родителей есть страхи несчастного случая, плохого образования и того, что их ребенок свяжет жизнь не с тем человеком.

На вопрос «что вы делаете, как родитель, чтобы бороться с этими страхами?», 15 процентов ответили, что ничего, 45,9 процентов разговаривают с детьми о безопасности, 12,9 — не оставляют без присмотра, а 4,5 копят на «финансовую подушку».