Следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело в отношении 23-летнего бывшего сотрудника компании сотовой связи за нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений граждан. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Саратовской области.

Неправомерные действия сотрудник совершал больше года — с октября 2018 по декабрь 2019 года. Используя свое служебное полномочие, он получал доступ к информации о входящих и исходящих телефонных соединениях 41 абонента, не получив от них согласия. Но получить данные сотруднику было недостаточно, он выгружал их для дальнейшего использования в личных целях. По неофициальным данным, эти сведения он перенаправлял сторонним интересантам.

Злоумышленника изобличили сотрудники регионального управления ФСБ.

Стоит отметить, что это не первое уголовное дело бывшего сотрудника. Ранее он был оштрафован на 60 тысяч рублей за совершенный неправомерный доступ к данным одного абонента.

Расследование уголовного дела продолжается.