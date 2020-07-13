Задержаны злоумышленники, которые хотели продать украденную на оборонном предприятии в Балакове продукцию двойного назначения общей стоимостью более двух миллионов рублей. Об этом сообщили в областном УФСБ по Саратовской области.

Все произошло в январе и феврале 2020 года. Работник предприятия выносил из цеха и прятал на территории завода продукцию, ночью охранник отключал систему видеонаблюдения и уносил это за ворота бывшему сотруднику ЧОП.

Криминальное трио решило продать чужое имущество в интернете, одного из них задержали как раз во время продажи. Пойманные участники ОПГ после давления во всем признались.